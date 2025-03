Comme Charlotte, un Belge sur 30 souffre de covid long: "J'ai vu 42 médecins avant d'être diagnostiquée"

Cinq ans après le début de la pandémie, plusieurs centaines de milliers de Belges souffriraient encore de symptômes persistants du Covid-19. Ce samedi, des associations se rassemblent à Bruxelles pour demander une meilleure reconnaissance et davantage de soins pour les malades du covid long.

Fatigue intense, essoufflement, trous de mémoire et confusion. Autant de symptômes dont souffrent les malades du covid long. Actuellement, on estime qu'un Belge sur 30 en est atteint. Des symptômes qui peuvent persister plusieurs semaines voire plusieurs mois après l'infection initiale et entraîner des répercussions sur la capacité d'une personne à mener à bien ses activités quotidiennes. Par exemple, travailler, étudier ou s'acquitter de tâches ménagères.

Malgré ces chiffres alarmants, la maladie reste encore mal reconnue et peu prise en charge.

Cet après-midi, une manifestation est organisée à la gare centrale de Bruxelles pour interpeller les autorités sur le manque de reconnaissance et de soins. Les participants, armés d’oreillers et de couettes, veulent symboliser l’état de latence et d’épuisement dans lequel ils se trouvent.