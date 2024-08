Comment éviter les arnaques telles que celle au faux support technique? Voici les conseils d'un spécialiste

Ce mercredi matin, nous vous informions que les arnaques au faux support technique étaient de plus en plus fréquentes en Belgique. Olivier Olbrechts, fondateur d'une entreprise spécialisée en cybercriminalité, était présent sur le plateau du RTL info 13H. Voici ses conseils pour éviter d'être victime d'une telle escroquerie.

"D’abord, il ne faut pas hésiter à en parler. Je demande à chacun qui nous regarde de parler de cette arnaque. Il faut être très vigilant. Il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Ensuite, se faire aider, il faut trouver un confident ou des professionnels. On a de plus en plus de clients particuliers qui viennent s’adresser à nous pour avoir des services de niveau professionnel. Et alors, dans ce cadre-là, on peut proposer des formations, notamment qui vous enseignent régulièrement des nouvelles tentatives de cybercriminalité et qui vous en protègent. Évidemment, il y a un aspect technique, mais qui est une partie du problème, qui est la protection"

Et s’il y a un numéro de téléphone qui s’affiche, il faut téléphoner ou pas ? "Surtout, ne jamais téléphoner. Ce sont des gens qui sont très convaincants, donc rien que le fait de téléphoner peut être un risque"