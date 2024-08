"Les gens se font voler entre 500€ et 100.000€": une arnaque au faux support technique "toujours plus virulente" en Belgique

Depuis plusieurs mois, une arnaque au support technique gagne en virulence. De plus en plus de personnes se font soutirer de l'argent en cliquant sur un lien malveillant reçu par mail.

L'objectif des arnaqueurs est de vous faire croire que l'ordinateur a un problème technique pour vous faire payer un l'accès à un support client, permettant aux pirates de récupérer les données bancaires. "C'est une arnaque que j'ai entre 5 et 10 fois sur ma semaine. Les gens se font voler entre 500€ et 100.000€", déclare Pierre Bral, manager d'un magasin d'informatique à Wavre.

Depuis plusieurs mois, une arnaque au faux support technique fait des dégâts en Belgique. Le principe est simple, les auteurs vous envoient un mail contenant un lien malveillant. Si vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre en vous indiquant qu'une faille de sécurité a été détectée. La victime est alors invitée à appeler l'assistance par téléphone, un numéro surtaxé derrière lequel se trouve un faux conseiller. "J'ai cliqué sur un lien, j'ai eu des doutes et j'ai tout stoppé. Ça stresse énormément, c'est comme un voleur qui rentre dans votre maison", explique Henri, qui a subi l'arnaque.

Depuis le début de l'année, de nombreuses personnes se sont laissées amadouer par cette arnaque. "Depuis janvier, on a totalisé au sein de nos 8 petites boutiques 2.580.000 euros d'arnaque", dit Olivier Olbrechts, fondateur de Mister Genius, une entreprise spécialisée dans la cybercriminalité.

Cette arnaque a été détectée en Tunisie, à Madagascar, à l'Ile Maurice, des zones où des entreprises telles que Microsoft basent leurs call-center. Certains employés ont donc été formés pour aider les utilisateurs et mettent ces compétences au service de l'arnaque. Ces travailleurs sont peu payés et gagnent mieux leur vie en volant l'argent des victimes. "Ce sont des gens qui ont été formés pour bien encadrer les gens. Ils ont aussi développé des compétences psychologiques pour bien exécuter leurs arnaques et manipuler les gens", explique Olivier Olbrechts.

Qu'est-il possible de faire ?

Si cela vous arrive, ne cliquez surtout pas sur le lien. "Éteindre son ordinateur, se rendre dans un magasin spécialisé, et ne jamais téléphoner. Le mieux est aussi d'avoir un bon anti-virus", conseille Pierre Bral. "Il ne faut jamais donner ses codes de carte au téléphone", ajoute enfin Olivier Olbrechts