Coralie passe le cap en devenant déléguée syndicale après 18 ans d'enseignement: "Le plus gros travail c'est de les avoir mobilisés"

Coralie est enseignante à Charleroi et elle manifestait, ce lundi, pour la toute première fois en tant que déléguée syndicale. Comme beaucoup d'autres, elle dit avoir choisi de s'engager parce que l'avenir de l'enseignement l'inquiète et qu'il est, dit-elle, grand temps de passer à l'action.

Dans les couloirs de la gare, Carolie joue pour la première fois son rôle de leader syndical. Enseignante depuis 18 ans, elle est devenue déléguée depuis un mois. Elle s'adresse haut et fort aux syndiqués présents : "On va manifester et merci pour votre présence. Bonne manifestation et on est là plus fort que tout". Dorénavant, sa priorité, ce sont ses collègues enseignants qui la rejoignent dans le combat. "Vous êtes bien installés ? Alors le collège, à l'arrivée à Bruxelles, rendez-vous dans le hall et on reste groupés, ok ?", dit-elle aux manifestants vétus de vert dans le train en direction de la capitale.

Ils sont plusieurs dizaines venus de leur école. "Je pense que le plus gros travail fait, pour moi, c'est de les avoir mobilisés. Et puis maintenant, voilà, on va passer l'après-midi et la journée ensemble", se réjouit l'enseignante.