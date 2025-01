Tous les enseignants n'ont pas manifesté ce lundi: Caroline voudrait trouver "une manière différente" de se faire entendre

Près de 400 élèves étaient présents à l'école fondamentale libre de Robertmont ce lundi. Au même titre que la trentaine d'enseignants. Aucune grève, aucun arrêt de travail. Une situation qu'il a fallu expliquer à certains parents: "On a dit qu'on était d'accord avec certaines revendications mais qu'on avait d'abord vu le bien des enfants en assurant le suivi pédagogique. On a dû expliquer cela, certains se questionnaient sur notre position", raconte le directeur.

Certaines écoles ont simplement accueilli les enfants en salle d'études, sans donner cours. D'autres ont tourné au ralenti. Chaque établissement scolaire étant libre de décider de l'ampleur de l'action.

À lire aussi Grève dans l'enseignement: plusieurs milliers d'enseignants défilent dans les rues de capitale

Nous nous sommes rendus dans un athénée en périphérie de Liège. Là, une cinquantaine d'enseignants étaient partis manifester. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis de nombreuses années.

"Les plus anciens s'interrogent sur la fin de leur carrière. Les plus jeunes sur leur éventuelle nomination. Ce sont des raisons qui appartiennent à chacun. Nous nous bornons à assurer notre obligation de suivi à leur égard. Et moi, je suis vraiment admiratif de mes collègues qui viennent nous soutenir ici pour accueillir nos élèves", commente Julien Defays, le directeur.

Ce mardi, les cours seront à nouveau perturbés, voire annulés. La mobilisation sera quasi identique à ce lundi.