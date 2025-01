Attaquée par des milliers de grévistes, Valérie Glatigny se défend sur notre plateau: "Je rappelle qu'il n'y a rien d'écrit sur la table"

La ministre estime que certaines mesures n'ont pas été bien comprises, notamment celle qui concerne l'enseignement qualifiant. "Cela concerne 1200 élèves adultes qu'on va simplement orienter vers l'enseignement pour adultes. Ce sont les ex-établissements de promotion sociale qui s'appellent maintenant enseignement pour adultes. Ce sont les hautes écoles, ce sont les universités, c'est l'IFAPME, etc. Effectivement, on a raconté que toutes les septièmes allaient être fermées. Ce n'est évidemment pas le cas. Vous pouvez toujours faire une septième préparatoire maths-sciences ou une septième professionnelle", assure Valérie Glatigny.

Mais qu'en est-il des enseignants entre les deux ? Ceux qui espéraient peut-être être un jour nommés ? "Évidemment, on préparera une période de transition", répond Valérie Glatigny. "Quand je dis que nous allons concerter, la preuve, c'est qu'il n'y a pas encore de texte sur la table. Et donc, on préparera ça ensemble", assure-t-elle. Les jeunes professeurs peuvent donc encore espérer être nommés : "Mais oui, bien sûr, on n'a pas encore de texte sur la table. Et donc, quand on préparera ce texte, on préparera évidemment une période de transition. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire perdre des gens leurs droits".

Valérie Glatigny confirme malgré tout qu'il n'y aura pas de retour en arrière. "Le décret-programme a été voté a été voté en décembre", rappelle la ministre avant de préciser :"On est très attentifs à ne pas casser des parcours de formation (...) on fait vraiment du sur-mesure et pas du prêt-à-porter".