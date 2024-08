Cours, kot, job... votre enfant étudiant est-il éligible aux allocations familiales? Voici les conditions précises

Partager:

Dans quelles conditions avez-vous droit aux allocations familiales ? Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, fait le point dans le RTL info Bienvenue de ce jeudi 29 août.

La rentrée scolaire est un bon moment pour s'intéresser aux allocations familiales auxquelles vous avez peut-être droit. Celles-ci sont régionalisées, bien que les règles soient pratiquement les mêmes dans toutes les régions. Tout d'abord, qui a droit aux allocations familiales ? "Les enfants jusqu'à 25 ans maximum", répond Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ. "Et pour tous les enfants avec des différences. Il y a des situations de handicap, des maladies,... mais c'est la même chose pour tout le monde et quelle que soit la caisse, en tout cas en Wallonie, les montants sont les mêmes", complète l'invitée. À lire aussi Les caisses d'allocations familiales wallonnes demandent une simplification administrative

Ce sont les parents qui touchent les allocations familiales, "ou en tout cas les personnes qui ont la garde officielle de l'enfant", précise Lara Kotlar. En ce qui concerne l'étudiant, "s'il est domicilié seul, s'il ne vit plus avec ses parents, c'est lui qui touchera ces allocations". C'est pour l'aider, lui, à ne pas être en situation de précarité Et si votre enfant est dans l'enseignement et qu'il vit dans un kot, devez-vous lui remettre le montant de l'allocation familiale, ou pas spécialement ? "C'est vous qui touchez s'il n'est pas domicilié dans son kot. S'il est domicilié dans son kot, c'est lui qui touchera. Normalement, c'est pour l'aider, lui, à ne pas être en situation de précarité", rappelle Lara Kotlar. Comment percevoir les allocations familiales? En ce qui concerne les enfants en primaire et en secondaire, les allocations sont automatiques, "dès la naissance en réalité", précise la porte-parole. Mais pour les étudiants dans le supérieur, il y a des démarches à suivre. "Il faudra s'inscrire dans un enseignement reconnu. Vraiment, regardez sur le site Enseignement.be, qu'il soit reconnu en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles ou même à l'étranger. On peut étudier à l'étranger et, moyennant une dérogation, continuer à recevoir ses allocations".

"Et surtout, il va falloir aller à l'école au moins 17 heures par semaine, ou 27 crédits sur l'année. Cela équivaut à un mi-temps, en réalité", dit encore Lara Kotlar. D'autres jeunes décident de partir un an à l'étranger pour apprendre une langue. Ont-ils droit aux allocations ? Oui, mais à condition "d'introduire une dérogation via leur caisse ou à l'AVIQ", répond la porte-parole avant d'ajouter : "On a un service dédié pour ça. C'est compté comme des études". Au-delà de ça, on va perdre ces allocations familiales Si votre enfant a un job étudiant, attention, il y a des conditions : "Ce sera 600 heures par an en contrat étudiant ou 240 heures par trimestre sur un contrat qui n'est pas un contrat d'étudiant. Au-delà de ça, on va perdre ces allocations familiales", prévient Lara Kotlar. À lire aussi 30 millions d’euros dédiés aux allocations familiales: Bruxelles en-a-t-elle les moyens ?