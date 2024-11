De nouveaux blocages sont prévus mercredi: les agriculteurs protestent contre les accords avec les pays du Mercosur

Les frontières belges et françaises seront probablement bloquées par endroits ce mercredi 4 décembre. Les agriculteurs y annoncent des actions pour protester contre l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Ils dénoncent une concurrence déloyale et l'importation de produits à des normes moins strictes, à la veille d'un sommet clé en Uruguay et d'une décision européenne attendue en décembre.