De plus en plus d'enfants atteints de TDAH traités à la Rilatine

Les enfants souffrant de problèmes d'hyperactivité (TDAH) sont de plus en plus traités au méthylphénidate - connu en Belgique sous le nom Rilatine -, selon une étude menée par les Mutualités chrétiennes dont font état La Dernière Heure et Het Nieuwsblad mardi.

Sur l'année 2022, presque 2,4 % d'enfants et adolescents ont eu recours au traitement par le méthylphénidate, avec trois fois plus d'utilisateurs chez les garçons (3,5 %) que chez les filles (1,3 %), selon l'étude visant à dresser un état des lieux de la prise en charge médicamenteuse du TDAH en Belgique. C'est 20 % de plus par rapport à l'année 2013. L'augmentation du recours au sein de la jeune population concerne davantage les filles (+42 %) que les garçons (+13 %).