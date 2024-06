Declan Brooks et Keir Sirlin s'imposent dans la manche de Bruxelles

Le parc de BMX restera installé jusqu'aux Jeux Olympiques et servira de camp d'entraînement pour les athlètes américains, australiens et suisses. L'installation accueillera des athlètes de renom tels que la Suissesse Nikita Ducarroz, médaillée de bronze aux JO de Tokyo, l'Américaine Hannah Roberts, quintuple championne du monde et médaillée d'argent olympique au Japon, et l'Australien Logan Martin, médaillé d'or aux Jeux de 2021.