Découvrez les coulisses du voyage de votre cadeau de Noël dans le plus grand centre de tri du Benelux, à Neder-Over-Heembeek

C'est un balai incessant de cadeaux. De toutes les tailles et de toutes les valeurs. Avant d'arriver sous le sapin pour les fêtes, ils passent par ce centre de tri. Le plus grand du Benelux, ouvert 24 heures sur 24. Même si l'effervescence commence réellement en début de soirée.

Notre paquet va parcourir plus d'un kilomètre sur des tapis roulants, sans rater le passage obligatoire par le scanner. Toutes les informations du paquet, son poids, sa dimension, sont vérifiées par des caméras intelligentes et sous l'œil attentif d'Omar. "Tous les paquets qui traversent notre centre de tri vont tous, sans exception, passer par la machine. Lorsqu'ils seront sur le tapis, ils vont passer juste en dessous du scanner qui est juste là. Les dimensions sont vérifiées, pour savoir si la taille est correcte, en fonction des conditions et que le poids respecte les conditions de notre machine. Par après, le scanner va faire une photo du code-barres et tombera dans la destination en question", détaille l'employé.

Le cadeau arrive ensuite par cette sorte de toboggan. C'est ici qu'il est trié selon sa destination par des dizaines de petites mains. Mariam doit vérifier le code postal indiqué sur l'étiquette du colis. "Le 7503, je regarde sur l'écran pour voir la destination du paquet. Je vois que le paquet est relié à ce conteneur 6 et je vais le déposer ici", montre-t-elle.

Le travail est physique, les horaires pas forcément les plus confortables. Mais pour Mariam, c'est aussi un plaisir de participer à sa manière aux cadeaux de fin d'année. "Nous attendons ce moment de fête pour donner la joie aussi dans le cœur des clients qui commandent. C'est grâce à eux que nous sommes là aussi.", assure-t-elle.

Un volume de colis en constante augmentation

Chaque année, le volume de colis pris en charge dans ce centre ne fait qu'augmenter. Noël reste la période la plus importante et la plus chargée. "Entre Black Friday et Noël Nouvel An, on a un pic de colis, un afflux de colis qui arrive. Donc, à titre de comparaison, pendant l'année, on traite à peu près 500 000 colis par jour. Ici, le pic a été atteint le 4 décembre, on a traité 813 000 colis", révèle Laura Cerrada-Crespo, porte-parole de bpost.

Après une heure passée dans le centre bpost, c'est Robert qui charge finalement notre cadeau dans le camion de livraison. Si tout va bien, il arrivera d'ici peu sous le sapin, espérons pile à l'heure pour les fêtes.