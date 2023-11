Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout 30es en Imoca après une semaine de course

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout (D'Ieteren Group) pointaient en 30e position de la flotte de 34 Imoca (monocoques de 18 mètres) encore en course mercredi à 10h00, heure belge, dans la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre à la voile.

Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont choisi une trajectoire au sud et ont pris la tête cette nuit, la Suissesse Justine Mettraux avec Julien Villion ((Teamwork.net) tentant sa chance par le nord.

Dans les alizés désormais après une semaine de cette course transatlantique qui relie le Havre à la Martinique en équipage double, les deux Brabançons comptaient 712,4 milles nautiques de retard (environ 1319,3 km) sur les Français Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur For People, et doivent encore parcourir 2299,4 miles nautiques, soit 4258,5 km.

En raison de deux tempêtes (Ciaran et Domingos), cette classe de bateaux ne s'est élancée du Havre que mardi matin, onze jours après le départ initial de la classe Ultim (trimarans de 32 mètres). Elle doit parcourir 3.765 milles nautiques (6.973 km) jusqu'à Fort-de-France en Martinique.

En Class40 (monocoques de 12 mètres), le Namurois Renaud Dehareng, qui partageait la barre du Curium Life Forward avec le Français Marc Lepesqueux, a abandonné.

En classe Ultim, les Français Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse (Maxi Banque Populaire XI) l'ont emporté en 14 jours 10 heures 14 minutes et 50 secondes. François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) sont arrivés cinq heures plus tard pour terminer 2e, comme en lors de la Transat Jacques-Vabre 2021. Le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier et Erwan Israël complète le podium. Tous les Ultim sont arrivés à bon port en Martinique.