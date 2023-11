Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout 33es en Imoca à 1.100 km de l'arrivée

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout sont toujours en course et occupent la 33e place de la Transat Jacques Vabre à la voile. Le bateau des Brabançons Wallons, D'Ieteren Group, doit encore parcourir un peu plus de 1.102 km soit 595,3 miles nautiques jusqu'à la Martinique.

Vainqueurs en 2021, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont remporté dimanche à Fort-de-France cette 16e édition à bord de leur Imoca dernière génération, For People. Partis le 7 novembre du Havre, le tandem a franchi la ligne d'arrivée après 11 jours 21 heures et 32 minutes de course.

Les 40 Imoca engagés, célèbres monocoques du Vendée Globe, devaient initialement s'élancer le 29 octobre à l'assaut de l'Atlantique, mais ils étaient restés à quai un peu plus d'une semaine en raison des tempêtes Ciaran et Domingos. Il en reste 34 en course, six ont abandonnés.