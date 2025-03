Des trains sans conducteur et sans accompagnateur: la SNCB envisage un projet particulier

Une réponse à la pénurie de personnel

Selon le ministre, qui présentera sa note au parlement dans la semaine, les trains sans accompagnateur pourraient être une solution à la pénurie de personnel. "Évidemment, il faudra veiller à ce que les conditions assurant tant la sécurité des voyageurs que du personnel soient garanties", pointe la note.

Un projet controversé

L'idée du "one man car" n'est pas neuve. En 2019, elle avait été jugée techniquement et financièrement réalisable. Sophie Dutordoir, patronne de la SNCB, n'a de son côté jamais montré beaucoup d'enthousiasme pour le projet, notamment parce que les accompagnateurs de train jouent, selon elle, un rôle crucial. Les syndicats n'y sont pas non plus favorables.