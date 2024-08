Des trains supplémentaires vers la Côte ces lundi et mardi: voici comment profiter au mieux de cette décision de la SNCB

La SNCB conseille toutefois à ses usagers de consulter la fréquentation annoncée d'un train sur le planificateur de voyages de l'entreprise avant d'entamer leur périple vers la fraîcheur. Elle prévient aussi que les passagers et voyageuses pourraient devoir attendre quelque peu pour qu'un train qui dispose d'un nombre suffisant de places assises soit disponible.

"Le premier conseil que l'on donne aux voyageurs, c'est de bien préparer le voyage à l'avance. Pour cela, ils peuvent consulter le site et l'application de la SNCB pour avoir les horaires dans un premier temps et ensuite pour consulter le taux d'occupation attendu du train", explique Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB.

"Sur le site et l'application, il y a un petit indicateur qui est renseigné : un petit bonhomme vert, orange, rouge, vert. C'est évidemment quand, dans le train, le taux d'occupation reste gérable. Orange et rouge, c'est quand l'affluence est plus élevée. Évidemment, on conseille aux voyageurs de préférer le train où l'affluence est la moins élevée quand le petit bonhomme est vert naturellement", conclut-il. "Par exemple, pour la côte, c'est d'éviter d'arriver à la côte entre 11 h et 14 h et quitter la côte entre entre 17 et 20 h".