Hypertension, stress, obésité: la santé des travailleurs belges est "particulièrement préoccupante"

Attentia a analysé les données des examens de médecine du travail réalisées auprès de plus de 137.000 travailleurs au cours de l'année 2024. Il en ressort que le surpoids et l'obésité touchaient respectivement 64 % et 24 % des travailleurs. C'est davantage qu'en 2023 (63 et 23%).

L'hypertension est également de plus en plus fréquente et concernait près d'un travailleur sur quatre en 2024 (23 %). Le manque d'activité physique demeure un problème: 41 % des travailleurs interrogés ne pratiquent aucun sport ou en font moins d'une demi-heure par semaine, tandis que le tabagisme et la consommation excessive d'alcool ne diminuent pas. Quant au stress au travail, il diminue légèrement, mais reste préoccupant, avec 41% des travailleuses et travailleurs qui disent souffrir d'un stress moyen et 11% d'un stress élevé.