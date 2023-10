En litige avec un service public ou privé? Voici comment les ombudsmans peuvent vous venir en aide

Catherine est médiatrice depuis 16 ans. Son métier consiste à aider les citoyens à trouver des solutions lorsqu'ils ont un litige avec un service public ou privé. "On va analyser leur dossier. On va leur demander d'abord d'expliciter, de nous donner les documents dont ils disposent. Et puis, on va s'adresser à l'administration pour compléter notre information. Ensuite, on va voir si on peut trouver une solution au problème", nous détaille-t-elle.

Quand on est en difficulté, on ne sait pas vers qui s'adresser

Ce samedi, la grande campagne de communication s'arrêtait à Bruxelles. Les ombudsmans y étaient pour présenter leur métier et leurs services à la population. "C'est la première fois que je les découvre.", nous confie une passante. "Je me suis dirigée vers eux pour poser des questions. Quand on est en difficulté, on ne sait pas vers qui s'adresser", ajoute-t-elle.

Les médiateurs exercent gratuitement et s'adressent à tout le monde. Chaque jour, ils tentent de rééquilibrer le rapport de force entre le citoyen et l'administration. Ils interviennent dans de nombreux secteurs : "Les télécommunications, l'énergie, les services postaux, le rail, mais aussi les assurances, les banques,...", énumère Marc Bertrand, le président du réseau belge ombudsman.be.Il ajoute : "Le taux de réussite varie, on peut le chiffrer entre 60 et 70%".