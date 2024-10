En quoi consiste la nouvelle épreuve que la ministre Glatigny impose aux élèves de 3e primaire?

Partager:

Troisième jour de congé pour les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourtant, c’est le moment choisi par la ministre de l’Éducation pour confirmer son projet : elle compte bien mettre en place dès l’an prochain un nouvel examen en troisième primaire. À lire aussi Une nouvelle épreuve en fin de troisième primaire: Valérie Glatigny en dit plus sur son calendrier A quoi servirait cette épreuve ? Son but est de vérifier que les compétences de base sont bien acquises par tous les élèves de 8-9 ans. Et d'éventuellement combler certaines lacunes plus tôt. L'évaluation s’appellera épreuve "Clé", pour Calculer Lire et Ecrire.

Elle sera externe, c’est-à-dire qu’il s’agira du même questionnaire pour tous les élèves, avec ici une subtilité : elle ne sera pas certificative. En gros, on n’obtient pas de diplôme, mais les points sont bien comptabilisés au bulletin. L’annonce de ce nouvel examen n’est pas une surprise : le gouvernement l’avait déjà évoqué dans sa déclaration de politique communautaire. Le texte doit encore être voté au parlement. À lire aussi Nouvelle épreuve commune pour les élèves de troisième primaire: les syndicats sont critiques, "Cela n'améliorera rien" Les élèves n'auront pas vraiment un examen de plus Pas vraiment. L'épreuve "Clé" doit remplacer les épreuves organisées pour l’instant en octobre en 3e, 5e primaire et 5e secondaire. Seule une compétence y est évaluée et varie d’année en année. Selon la ministre, elles sont moins connues et sont interprétées de manière trop différente par les équipes éducatives.