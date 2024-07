Espagne: plainte du Premier ministre Sanchez contre le juge qui l'a convoqué

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a porté plainte mardi pour "prévarication" contre le juge qui l'a convoqué comme témoin contre sa femme, et qu'il accuse notamment de n'avoir pas respecté le droit en organisant cette audition.

Dans cette plainte déposée en son nom par l'Avocat général de l'Etat, Pedro Sanchez reproche entre autres au juge Juan Carlos Peinado de n'avoir pas respecté son statut de chef du gouvernement en l'auditionnant en face à face, au lieu de le laisser témoigner par écrit, comme il l'avait demandé.

Le chef du gouvernement espagnol avait tenté la semaine dernière de faire valoir son droit à témoigner par écrit, garanti pour les membres du gouvernement dans la loi espagnole. En vain: la justice avait rejeté sa requête, assurant que le juge Peinado l'avait convoqué comme époux de Begoña Gómez, visée par une enquête pour corruption et trafic d'influence, et non comme Premier ministre.