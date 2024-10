"On est face à une problématique": les résultats inquiétants d'une étude flamande sur la présence de pesticides dans les chambres

"On a rempli ces petits échantillons, ça a été compliqué à remplir. Mais d'après les premières analyses, ils ont trouvé 36 types de pesticides différents. On ne s'y attendait pas. Nous avons un potager biologique sans pesticides", s'étonne l'habitante.

Pour Luc et Yvette, l'heure est au nettoyage. Les deux retraités participent, comme 112 autres ménages, à une grande enquête sur la présence de pesticides. Et ça commence par l'analyse des poussières.

Au total, 137 types de pesticides ont été observés dans les ménages analysés. Et les résultats de cette étude menée au nord du pays sont frappants : en moyenne, près de 21 pesticides différents sont systématiquement présents dans les chambres à coucher.

De plus, ces pesticides ont un très mauvais impact sur la santé. "Les normes pour les pesticides ne sont pas claires. On commence à voir que les pesticides dans les poussières sont plus dangereux que ceux présents sur les aliments et qu'on les mange. On est face à une problématique", s’inquiète Geert Gommers, expert en pesticides.

Et alors que 70 % des pesticides retrouvés dans les chambres proviennent des substances utilisées par les agriculteurs, est-ce cependant la seule raison ? Qu'en est-il en Wallonie et à Bruxelles ?