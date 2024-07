Des traces de pesticides trouvées dans des échantillons de lait industriel mais aussi maternel: quelles conséquences ?

Voici une nouvelle inquiétante : des traces de pesticides ont été trouvées dans des échantillons de lait industriel mais également maternel. C'est ce que révèle une étude menée à Charleroi mais avec quelles conséquences sur leur santé et celles des mamans ?

Marina est la maman de deux jumeaux prématurés de 5 mois, Nicolo et Elia. Suite à des problèmes de digestion touchant l'un d'eux, elle utilise un substitut qu'elle achète en pharmacie. D'après une récente étude observationnelle menée à Charleroi, la moitié des laits en poudre testés, soit 6 échantillons sur 12, contiennent des traces de pesticides.

"C'est quand même inquiétant, c'est étonnant parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans non plus. C'est étonnant pour les enfants, car normalement, on a confiance. Après il faut quand même s'inquiéter pour voir ce qu'il y a dedans", explique-t-elle à notre micro.