"J'ai payé 1000 euros et je veux ma poussette": de nombreux futurs parents en plein désarroi après la faillite du magasin Babykid

L'annonce est tombée mardi, la chaîne de magasins de puériculture Babykid est en faillite. Il y a 11 magasins en Wallonie et à Bruxelles, 70 travailleurs et de nombreux futurs parents se retrouvent donc sur le carreau.

Après l'annonce, les larmes et l'incompréhension. La faillite de Babykid, Déborah n'arrive toujours pas à y croire. "C'est la catastrophe, j'ai payé 900 euros pour avoir ma poussette, mon cozy, mon truc", dit-elle. "C'est ma grand-mère qui m'avait payé ma poussette. J'essaie de les appeler mais ils ne répondent pas."

Les centaines de clients des 11 magasins de puériculture se retrouvent sans réponse. Les responsables de Babykid restent muets et les portes restent closes. "Ma belle poussette à 1000 euros, elle est juste là", dit Déborah. "Elle est juste là, elle m'attend. Donc quelqu'un va m'ouvrir la porte et je vais aller la chercher. Parce que j'ai payé 1000 euros et je veux avoir ma poussette."