Fatigue, confusion, essoufflement: un Belge sur 30 souffre de covid long, dont Charlotte qui a vu "42 médecins avant d'être diagnostiquée"

Fatigue intense, essoufflement, trous de mémoire et confusion. Autant de symptômes dont souffrent les malades du covid long. Actuellement, on estime qu'un Belge sur 30 en est atteint. Des symptômes qui peuvent persister plusieurs semaines voire plusieurs mois après l'infection initiale et entraîner des répercussions sur la capacité d'une personne à mener à bien ses activités quotidiennes. Par exemple, travailler, étudier ou s'acquitter de tâches ménagères.

Parmi les manifestants, il y aura Charlotte, 22 ans, vit depuis trois ans avec le covid long. La jeune femme a dû arrêter ses études et son job, à cause de symptômes qui lui pourrissent la vie : troubles de la concentration, absences, nausées, fatigue... mais il a fallu s'armer d'énormément de patience avant d'être diagnostiquée. "Tout a commencé en septembre 2022 : j'ai attrapé le covid, témoigne-t-elle. En octobre, un mois après, j'ai commencé à avoir tous les symptômes qui m'ont handicapée dans l'exercice de mon travail et de mes études. J'ai tout arrêté".

Selon Charlotte, les médecins belges "psychiatrisent son cas". " On a commencé à chercher ce qui n'allait pas et j'ai consulté 42 médecins au total, raconte-t-elle. Mais aucun médecin n'était prêt à écouter". Alors, la jeune femme se tourne vers la France. "Après un an et demi, on a pu avoir un diagnostic : c'était le covid long".