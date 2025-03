Fin des congés de carnaval et travaux au carrefour Léonard: de gros embouteillages attendus ce lundi matin

Beaucoup reprennent le chemin de l'école et du travail ce lundi matin, avec un risque de bouchons à l'approche de Bruxelles, et plus particulièrement du Carrefour Léonard. Il est entré dans une nouvelle phase il y a une semaine, de gros embarras de circulation sont donc attendus en ce jour de rentrée.

Les vacances sont bel et bien terminées et si vous devez vous rendre à Bruxelles ce lundi matin, vous allez devoir prendre votre mal en patience. A l'approche du Carrefour Léonard, les embouteillages s'intensifient car une nouvelle phase a débuté lundi dernier. Les automobilistes qui se déplacent entre Namur et Bruxelles sont les plus impactés.

A 7h30, il fallait déjà compter 25 minutes supplémentaires entre Hoeilaart et Léonard. "Ça ralentit clairement, mais ça roule toujours", observait notre journaliste sur place.