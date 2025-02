Georges-Louis Bouchez prend la pose avec Radja Nainggolan: la photo fait débat sur les réseaux sociaux

Les deux hommes se sont rencontrés dans le cadre du match Lokeren-Temse contre les Francs Borains, qui avait lieu dimanche à Boussu-Bois. Sur ses réseaux sociaux, le président du MR a salué les performances de l’ex-Diable Rouge : "Même si nous étions adversaires du jour, impossible de ne pas saluer le ninja pour ce qu'il a apporté au football en général et au sport belge".

Sous une photo publiée par Georgez-Louis Bouchez, les internautes s’écharpent. On y voit le président du MR, également président du Royal Francs-Borains, poser aux côtés de Radja Nainggolan, l’ex-Diable Rouge inculpé de participation à une organisation criminelle dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de stupéfiants.

Sur Facebook, la photo a immédiatement engendré un débat entre les internautes. "N’est-ce pas ce même monsieur qui a des problèmes avec la justice ? Suivant votre costume du jour, M. Bouchez, il sera un héros ou une racaille… ", interpelle Robert. "Donc le type, il veut foutre les délinquants et trafiquants de drogue en prison. Mais si c'est un footballeur connu et qu'il peut faire sa photo avec, c'est pas grave !", considère Jan. "Vous n’êtes pas juge et n’avez pas à le condamner", rétorque Val. "La présomption d’innocence, ça vous parle ?", répond John.

Dans le flot de messages, apparaît à plusieurs reprises une réponse publiée par Georges-Louis Bouchez: "S’il est coupable, il doit être sévèrement puni. Mais à ce stade, il est présumé innocent et coupable de rien. Au surplus, cela ne retire pas ce qu’il a été et est comme footballeur."