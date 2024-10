Greta Thunberg présente à Bruxelles samedi lors d'une manifestation pour le climat

"Si nous voulons atteindre nos promesses et engagements de Paris (engagements climatiques pris lors de la COP21, NDLR), nous devons mettre un terme aux subventions aux énergies fossiles... maintenant !", appuie la militante, citée sur les réseaux sociaux de "Stop Fossil subsidies". "Que nous ayons encore cette conversation et que nous accordions encore des subsides aux énergies fossiles, directement ou indirectement, en utilisant l'argent du contribuable, est honteux", poursuit-elle.

"Les subsides aux énergies fossiles dans l'UE encouragent les grandes sociétés pétrolières à aggraver la crise climatique", dénonce l'activiste Nicholas Omonuk, membre de "End Fossil: Occupy! Uganda". "En Afrique de l'Est nous avons connu dans le passé des sécheresses galopantes et des pluies diluviennes qui ont affamé des femmes et des enfants au bord de la mort et qui ont coûté des centaines de vies."

Le Congolais François Kamate, membre de XR (Extinction Rebellion) Rutshuru évoque pour sa part un "appel à la conscience collective d'arrêter immédiatement les projets d'énergies fossiles, de permettre une transition énergétique durable et juste."

Le cortège des manifestants démarrera de la place du Luxembourg à 14h00 pour rejoindre la station de métro Mérode.