Grève à l'aéroport de Charleroi: Amanda et sa famille ont dû payer "500 euros de surplus" pour rentrer, d'autres Belges toujours coincés

Ces jeudi et vendredi, des dizaines de milliers de Belges ont vu leur vol être annulé à cause de la grève à l'aéroport de Charleroi. Qu'ils étaient sur le depart ou sur le retour, tous ont dû trouver une solution ou s'adapter.

"On a reçu un mail la veille au soir sur le coup de 23h qui disait que notre vol Ryanair est annulé", témoigne Daisy, coincée sur une île non loin de Naples. "On fait avec ce qu'on a et notre budget qui nous permet de faire ce genre de chose".