Harvey Weinstein, 72 ans, demande de la "pitié": l'âge est-il un critère de libération anticipée en Belgique?

Harvey Weinstein, condamné à une peine de seize ans pour viols et agressions sexuelles en 2023 et victime aujourd’hui d’une leucémie, supplie la justice de le sortir de son trou. Alors qu’un nouveau procès l’attend au mois d’avril, Harvey Weinstein déclare même qu’il risque de mourir avant celui-ci si on ne le sort pas de prison. "Je vous demande et vous supplie, Monsieur le Juge, je n’en peux plus. Je tiens le coup parce que je veux la justice et passer à autre chose", disait-il.