Harvey Weinstein, en prison, "supplie" la justice de le sortir de son "trou": "Je n'en peux plus"

Le producteur déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, en prison à New York pour viol et atteint d'une leucémie, a "supplié" mercredi la justice de le sortir de son "trou", au risque selon lui de mourir avant son nouveau procès en avril pour agressions sexuelles.

Je n'en peux plus

"Je vous demande et vous supplie, Monsieur le Juge, je n'en peux plus. Je tiens le coup parce que je veux la justice et passer à autre chose", a déclaré le producteur de cinéma américain de 72 ans, malade, très affaibli et assis dans un fauteuil roulant selon la presse judiciaire.