Harvey Weinstein hospitalisé après des "tests sanguins alarmants": les avocats du producteur déchu dénoncent un "mauvais traitement"

Le producteur accusé de viols et d'agressions sexuelles a été hospitalisé après des résultats d'examens inquiétants. Ses avocats dénoncent mes conditions de détention d'Harvey Weinstein.

Le producteur roi déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, en prison à New York pour viol et souffrant notamment d'une leucémie, a été hospitalisé après des "tests sanguins alarmants", ont annoncé lundi soir son avocat et son porte-parole. L'ancien maître du cinéma américain de 72 ans, qui devra être rejugé à New York en 2025 pour viol et agression sexuelle, a été hospitalisé à la suite d'un "résultat alarmant de tests sanguins qui a nécessité des soins médicaux immédiats", a indiqué l'avocat Imran Ansari. Il restera à l'hôpital "jusqu'à ce que son état se stabilise", a ajouté le conseil de M. Weinstein.

Incarcéré à New York à la prison de Rikers Island dans des "conditions déplorables et inhumaines", l'ancien producteur, dont des médias avaient affirmé fin octobre qu'il était atteint d'un cancer de la moelle osseuse, "est privé de soins, ce qui constitue non seulement une faute médicale, mais aussi une violation de ses droits constitutionnels", a tonné Me Ansari. "Mauvais traitement" Dans le même courriel un porte-parole de M. Weinstein, Juda Engelmayer, rappelle que son client "souffre de nombreuses maladies, dont une leucémie" et "manque de soins médicaux" qui s'apparentent à du "mauvais traitement constitutif d'une punition cruelle et hors du commun". M. Weinstein avait déjà été hospitalisé d'urgence en septembre pour une "opération au coeur", avant d'être réincarcéré. Il avait ensuite comparu devant un tribunal de Manhattan pour des audiences de procédure, la dernière fois fin octobre sur une chaise roulante, pâle et visiblement diminué. À lire aussi Harvey Weinstein est atteint d'un cancer de la moelle osseuse