Il est désormais interdit de jeter vos vieux vêtements à la poubelle: une "gifle" pour les associations de collecte

Jeter un vieux tee-shirt dans votre poubelle: ce geste est désormais interdit. Depuis le 1er janvier, effectivement, les vêtements, le linge de maison, les peluches et la maroquinerie ne peuvent plus être jetés comme auparavant. Peu importe leur qualité et leur état, ils doivent désormais finir dans des bulles dédiées. Une mauvaise nouvelle pour les associations qui collectent les textiles. "Tous les jours, cette gifle-ci, je ne sais pas comment elle va être assumée", regrette Christian Dessart, directeur de Terre absl. "Nous collectons de la poubelle et pas des vêtements, donc on passe du temps à ne pas faire notre métier, et nous devons évacuer cette même poubelle... "

Cette directive européenne vise à promouvoir le réemploi et le recyclage. Interdire de jeter son textile est également bénéfique pour l'environnement. Mais c'est aussi une charge supplémentaire pour Isabelle, employée chez Terre asbl, déjà inondée de déchets en tout genre. "Des déchets ménagers, des friteuses dont on n'a pas vidé l'huile", raconte-elle. "On retrouve des animaux morts aussi, c'est déjà arrivé... Malheureusement, les gens ne nous respectent pas."