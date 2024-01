"Il fait plus chaud dans les frigos que dehors": les maraîchers et vendeurs ambulants utilisent quelques astuces pour contrer le froid

Les maraîchers et vendeurs ambulants sont habitués à contrer les températures froides. Ils voient défiler moins de monde mais ont chacun leurs trucs et astuces pour ne pas geler sur place. Nous nous sommes rendus sur les marchés de Chênée et Wavre.

Dehors depuis 6h du matin, Henri applique le principe de l’oignon en multipliant les couches. Mais pour résister au froid, ce marchand de vêtements chauds utilise aussi un décapeur thermique. "Au départ, c’était pour dégeler les joints de la camionnette, mais il peut servir de chauffe-mains", déclare-t-il.