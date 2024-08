"Il fait très chaud": les zones de baignade de plein air prises d'assaut

Le soleil brille sur tout le pays et les températures grimpent jusqu’à 29 degrés. Les Belges ont décidé de profiter de ce beau temps dans les piscines de plein air. C'est le cas au domaine de Wégimont, en province de Liège, où petits et grands se prélassent dans l'eau.

Dès neuf heures ce matin, les premiers baigneurs étaient déjà présents aux piscines du domaine de Wégimont. "On a vu qu’il faisait beau, du coup, on voulait nager et en profiter", raconte un jeune garçon.

Aujourd’hui, le meilleur remède contre la chaleur sont les piscines de plein air. Température de l’eau : 27 degrés, juste ce qu’il faut pour se rafraîchir. "On vit en appartement et le soleil tape toute la journée, il fait très chaud à la maison. Et donc, ça fait du bien", témoigne une baigneuse.