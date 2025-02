Il ne reste plus aucun billet: le festival Tomorrowland 2025 est déjà sold out

Le festival Tomorrowland, qui accueillera quelque 40.000 spectateurs durant deux week-ends cet été, est sold out. Ce samedi, le dernier lot de billets s'est envolé lors de la prévente mondiale.

L'affiche de la 19e édition du festival comprend des noms familiers tels que David Guetta, Charlotte De Witte, Armin Van Buuren, Martin Garrixx, Netsky et, bien sûr, Dimitri Vegas & Like Mike. Bob Sinclar, Regi et Oscar & The Wolf seront également présents le week-end du vendredi 18 au dimanche 20 juillet et/ou du vendredi 25 au 27 juillet.