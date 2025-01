Tomorrowland dévoile sa line-up 2025: Charlotte de Witte, David Guetta, Martin Garrix et bien d’autres

Le célèbre festival de musique électronique revient cet été à Boom, en Belgique, pour une nouvelle édition. Avec une affiche impressionnante mêlant talents belges et stars internationales, Tomorrowland s’annonce une fois de plus comme un rendez-vous incontournable.

Les icônes de la techno Charlotte de Witte, Amelie Lens et Amber Broos feront leur grand retour sur les scènes du festival. Parmi les autres talents locaux, on retrouvera également Dimitri Vegas & Like Mike, habitués du festival, ainsi que des artistes comme Lost Frequencies, Oscar and the Wolf (Max Colombie), Andromedik, Helena Lauwaert, Samm et Yves Deruyter.

Du côté international, la programmation regroupe les plus grandes stars de la musique électronique. Sur la scène principale, les festivaliers auront le plaisir de retrouver des artistes de renommée mondiale tels que David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Bob Sinclar, Hardwell, Kevin de Vries et Solomun.

Une affiche pour tous les goûts

Avec cette combinaison de talents belges et internationaux, Tomorrowland continue de proposer une diversité musicale qui ravit aussi bien les fans de techno, de house, que de styles plus mainstream. Le festival promet une expérience musicale unique, renforcée cette année par un décor autour du thème de "la glace, des créatures mythiques et d’une communauté cachée qui refait surface".

Informations pratiques

Les festivités auront lieu sur deux week-ends : du 18 au 20 juillet et du 25 au 27 juillet. Les préventes, accessibles uniquement après inscription, débuteront ce samedi 25 janvier à 11h pour les Belges inscrits et à 17h pour les ventes globales. La mise en vente générale est prévue pour le 1ᵉʳ février à 17h. Les billets journaliers sont proposés entre 129 et 143 euros, et le pass trois jours entre 304 et 374 euros, avec des options premium disponibles pour des expériences exclusives.