"Il reste beaucoup de combats à mener": en ce 8 mars, de nombreux collectifs féministes manifestent à Bruxelles

La journée du 8 mars est dédiée aux droits des femmes. Une façon de rappeler les avancées en la matière, mais aussi d'en réclamer de nouvelles. Ce vendredi, 15 000 personnes sont attendues à Bruxelles. Leurs revendications : "Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête", indique notre journaliste envoyée sur place, Laxmi Lota. "Les collectifs appellent aujourd'hui à une grève internationale des femmes : il s'agit d'arrêter de travailler pour son employeur, mais aussi pour sa famille", poursuit notre journaliste. Cette grève a notamment provoqué des perturbations sur le réseau de la Stib, puisque seules les lignes 1 et 5 circulent.

"Il y a encore de nombreux combats à mener"

Selon l'association "le 8 mars", les femmes ont gagné 23% de moins l'année dernière que les hommes. "Quand on parle d'écart salarial, on parle également de l'accès aux postes à responsabilité et des revenus. En Belgique, les personnes les plus pauvres sont des femmes", indique Marcela De La Peña, coordinatrice de la marche mondiale des femmes. "Il y a beaucoup d'autres combats à mener, mais l'un des principaux, ce sont les violences envers les femmes. Elles sont partout : à la maison, au travail, dans la rue... Nous sommes toutes concernées", poursuit Marcela De La Peña.