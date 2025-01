Info trafic: 2 zones de ralentissements autour de Bruxelles, prudence si vous prenez la route

08h39 Accident sur le ring extérieur à hauteur d'Anderlecht-Sud Un accident est signalé à Bruxelles sur le ring extérieur à hauteur d'Anderlecht-Sud en voie de gauche. Cela provoque donc une augmentation des ralentissements déjà présents à cet endroit suite au chantier d'Anderlecht. Vous ajoutez maintenant 30 minutes entre jette et Neerpede vers Halle (sur un tronçon de 7 km). Dans l'autre sens, toujours 20 minutes avant le chantier du Carrefour Léonard vers Waterloo. En région de Charleroi, vous ajoutez 20 minutes sur la Nationale 5 entre Tarcienne et le rond point de Couillet.

08h10 2 zones de ralentissements importants autour de Bruxelles Deux zones de ralentissements importants autour de la capitale avec 20 minutes à ajouter sur votre temps de parcours. Sur le ring extérieur entre Zellik et Anderlecht Nord vers Halle et sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Attention également en Province du Luxembourg où une fuite de gaz a été détectée dans le Zoning de la Pirire (Marche-en-Famenne). Un périmètre de sécurité a été mis en place par la Police. Ce dernier impacte la Nationale 836 et la Nationale 4 qui est toute proche.

07h29 La chaussée libérée sur la Nationale 4 à Anlier Bonne nouvelle : la chaussée a été libérée sur la Nationale 4 à Anlier en direction du Luxembourg. On ajoutera aux ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles ceux de la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la chaussée de Mons vers Halle (+10 min) Comme le trafic est assez fluide ce vendredi matin, on en profite pour vous glisser à l'oreille un chantier d'importance qui démarrera ce lundi 13 janvier sur l'E42 entre Battice et Saint-Vith plus précisément au niveau du Viaduc de Lambermont qui va être totalement réhabilité. Lors de la phase préparatoire 1 seule bande sera maintenue en direction de Battice Ensuite, 2 bandes seront maintenues par sens avec une vitesse réduite à 70 km/h. Sachez que ce chantier est prévu jusqu'en octobre 2026 !!

07h15 Accident sur la Nationale 4: la chaussée est fermée en direction du Luxembourg On rappelle cet accident sur la Nationale 4 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Anlier. La chaussée est fermée en direction du Luxembourg. Les ralentissements habituels débutent doucement sur le ring de Bruxelles : entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle, entre Vilvorde et Machelen vers Zaventem et bien évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où vous ajoutez déjà 10 minutes vers Waterloo. On vous rappellera la plus grande prudence ce matin suite au gel qui concerne la plupart des régions. L'IRM a donc émit un avertissement jaune valable pour tout le pays jusqu'à 13 heures.

Des plaques de glace pourraient être présentes sur le réseau secondaire et parfois sur les grands axes surtout au niveau des ponts, des bretelles d'accès et des échangeurs.

06h29 La circulation est encore très fluide ce vendredi matin On rappelle cet accident sur la Nationale 4 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Anlier. La chausséee est toujours fermée en direction du Luxembourg. Sinon, la circulation est encore très fluide ce vendredi matin. Les premiers coups de frein sont repérés sur le ring de Bruxelles aux abords des zones de chantier (Anderlecht et Viaduc de Vilvorde).