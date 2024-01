Info trafic: le verglas crée-t-il des embarras de circulation ce vendredi?

07h29

Une bonne circulation

Une circulation très fluide ce vendredi matin.

Seules quelques très légères zones de ralentissements aux endroits habituels :

sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen, sur le ring extérieur entre Waterloo et Argenteuil et sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles à Halle.

Halle où l'accident est d'ailleurs terminé.

En région liégeoise, vous ralentissez 5 minutes sur l'E25 Maastricht-Liège entre Jupille et Bressoux