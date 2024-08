Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

07h35

Longues files sur la N25

Un trafic qui a tendance à se densifier un tout petit peu avec par exemple l'apparition des premières files sur sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (+7 min) et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons (+7 min)

Déjà de longues files sur la Nationale 25 en direction de Louvain-la-Neuve. Vous ralentissez 20 minutes entre Court-Saint-Etienne et Corbais suite à une zone de chantier.