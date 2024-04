Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi?

07h09

Déjà trois accidents

Trois accidents à signaler depuis ce matin : deux ont été dégagés à Huizingen et à Wavre.

Il reste cependant celui sur l'E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Kraainem avec deux bandes obstruées vers Liège. Il ne provoque pas de ralentissements.

Les files sont encore raisonnables pour l'instant :

Sur le ring intérieur : entre Grand-Bigard et et Jette (+4 min), entre Strombeek-Bever et Machelen (+6 min) et évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+15 min)

En extérieur : +5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard.

Des ralentissements qui débutent sur l'E411 entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard (+5 min) et sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et la Hulpe (+3 min) en direction de Zaventem.

On signale aussi un pare-chocs en bande de gauche sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Huccorgne en direction de Namur.