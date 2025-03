Info trafic: un véhicule en panne dans l'échangeur entre la E40 et le ring de Bruxelles

08h09 Un véhicule en panne en bande du milieu On signale un véhicule en panne en bande du milieu dans l'échangeur entre la E40 et le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwé-Saint-Etienne. Prudence donc. Quelques files se forment donc sur l'E40 depuis le Parking d'Everberg (+10 min). À part cela, une situation toujours très calme avec des ralentissements qui ne dépassent pas 10 minutes aux endroits habituels comme sur le ring intérieur entre Expo et Vilvorde, sur l'E429 entre Tubize et Halle et sur la fin de l'E411 au niveau du Carrefour Léonard. À l'instant, la Police signale un accident sur l'E40 venant de Gand à hauteur de Ternat vers la Capitale.

07H29 Toujours de bonnes conditions sur la route Pas beaucoup d'évolution par rapport au point de tout à l'heure. Sur la fin de l'E411 venant de Namur, vous ajoutez maintenant 10 minutes avant le Carrefour Léonard. Situation qui est encore assez facile en cette semaine de congé. On ajoute aussi quelques ralentissements sur le ring extérieur entre Lillois et Braine-L'Alleud puis plus loin entre Waterloo et Argenteuil. Dans le sud du pays, vous ajoutez aussi 10 minutes entre Hondelange sur l'E411 et Mamer sur l'A6 au Luxembourg.

07h09 Rien d'inhabituel Rien à signaler au niveau de votre circulation, pas d'accidents et seulement quelques ralentissements qui débutent aux endroits habituels : Sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Vilvorde vers Zaventem, sur l'E411 entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.