Isaura Maenhaut et Anouk Geurts remontent à la 8e place avant la dernière journée

Maenhaut et Geurts ont terminé 4e, 17e et 7e des trois régates finales du jour dans la flotte 'gold' en 49erFX et en profitent pour passer de la 10e à la 8e place au classement général avec 119 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 44 points devant les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler (69 pts) et les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi (89 pts).

En 49er, Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin ont pris la 16e, 14e et 22e place des trois régates finales jour, aussi dans la flotte 'gold'. Au classement général, le duo recule de la 17e à la 21e position avec 171 points. Les Français Erwan Fischer et Clément Pequin sont toujours installés dans leur siège de leader avec 45 points devant les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken (75 pts) et les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel Paul (87 pts).