"J'ai 20 jours de congé par an": les vacances en Thaïlande de Stéphane perturbées à cause de la manifestation nationale, il ne comprend pas les syndicats

Aucun avion ne décollera et n'atterrira ce jeudi en Belgique à cause de la manifestation nationale. S'il s'agit bien d'un cas de force majeure pour les compagnies aériennes, les voyageurs impactés ont tout de même des droits. Les compagnies doivent leur proposer un autre vol ou un remboursement de leur billet.

Des milliers de passagers sont impactés, à l'image de Stéphane et Hugo. Le premier cité devait partir en famille vers la Thaïlande ce jeudi après-midi, mais ce lundi soir, il a reçu un message de Brussels Airport pour lui signaler qu'en raison de la manifestation nationale, son vol est annulé. "Il ne faut pas prendre les gens en otage", lance Stéphane à l'attention des syndicats. "Nous venons juste d'apprendre que suite à la grève de jeudi notre vol pour la Thaïlande est annulé. C'est franchement honteux, les syndicats s'en prennent toujours aux mauvaises personnes. Nous sommes des travailleurs qui n'avons droit qu'à 20 jours de congés ouvrables, et c'est chaque fois nous qui payons ! C'est scandaleux: ils ne s'en prennent pas aux bonnes personnes", nous a-t-il confié via le bouton orange Alertez-nous.

Lundi, Brussels Airport et Brussels South Charleroi Airport avaient déjà annoncé qu'ils annulaient tous les vols de passagers au départ prévus jeudi car ils allaient être confrontés à un manque de bagagistes et d'agents de sécurité. Ce mardi, les contrôleurs aériens de Skeyes ont annoncé qu'ils seront également en grève dans le cadre de la manifestation nationale contre les projets du nouveau gouvernement. Conséquence: il n'y aura ni décollage, ni atterrissage en Belgique ce jeudi.

De nombreux voyageurs se demandent également s'ils peuvent introduire une demande pour recevoir des indemnités. La réponse est non. "Ici, il s'agit d'une force majeure, donc l'obligation pour la compagnie aérienne, c'est de vous proposer un vol alternatif et si ce vol ne vous convient pas, de vous rembourser votre billet d'avion", justifie Julie Frère.

Si vous vous trouvez à l'étranger et que vous devez revenir en Belgique, des frais doivent vous être dédommagés. "Si l'on vous propose un vol alternatif qui décolle par exemple un jour plus tard, et que vous devez rester à l'hôtel, c'est la compagnie aérienne qui doit prendre cela en charge. C'est l'obligation d'assistance, elle doit vous payer vos rafraîchissements, vos repas, votre nuit et éventuellement le transport jusqu'à l'hôtel", ajoute la porte-parole de Testachats.

Rien qu'à Bruxelles, les 430 vols prévus sont annulés, dans le sens des départs et des arrivées. 60.000 passagers sont impactés.