De Notre-Dame de Paris à l'Ukraine et au Proche-Orient: Noël a été fêté partout dans le monde

Le brouillard recouvre la capitale ukrainienne. Malgré la guerre avec la Russie, les habitants sont d'humeur festive. Un sapin de Noël digne des contes de fées a été installé sur la place Sofia. "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si beau et apaisant. J'étais inquiète à cause de l'alerte aérienne et je me demandais quand même si je devais quitter le métro avec les enfants."

À la petite église de Gaza, une messe sobre où les fidèles prient là aussi pour la fin de la guerre.

Le Noël américain

Aux antipodes de cette sobriété, bienvenue à la Maison Blanche, une vidéo publiée par le président américain Joe Biden où s'enchaînent les pièces remplies de sapins, de décorations, d'illuminations du sol au plafond.

Et pour certains, c'est Noël en maillot de bain. À Sydney, il fait 28 degrés. En Floride, les Pères Noël surfeurs se donnent rendez-vous chaque année et c'est pour la bonne cause. 100 000 euros recueillis pour des associations caritatives.