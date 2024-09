Jelle Geens sur le podium de l'Ironman 70.3 de Zell am See

Jelle Geens a terminé 2e de l'Ironman 70.3 de Zell am See-Kaprun (semi-triathlon), dimanche, en Autriche. Il n'a été devancé que par l'Allemand Mika Noodt, vainqueur en 3h13:14. Bart Aernouts a fini 10e, Stenn Goetstouwers 13e, Dieter Comhair 17e et Christophe De Keyser 23e.

Le Limbourgeois, 31 ans, 42e des JO de Paris, est sorti de l'eau en 5e position, à 32 secondes de la tête de course après 1.900 m de natation.

Noodt, 23 ans, plus spécialisé dans les longues distances que Geens, a pris les commandes après 25 des 90 km de vélo, et ne les a plus lâchées.