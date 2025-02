"J'en tremble encore": voici Red Sebastian, notre représentant belge pour l'Eurovision

Tant le jury professionnel que les téléspectateurs ont attribué à Red Sebastian, le nom de scène du chanteur Seppe Herreman, le score le plus élevé lors de cette épreuve qualificative.. L'artiste de 25 ans se distingue par sa voix de fausset aiguë et par ses cheveux et sa tenue rouge vif. Avec 'Strobe Lights', Red Sebastian défendra une sorte d'hymne rave au concours de la chanson cette année.

Il était le grand favori lors de cette première sélection face à sept autres concurrents, les néerlandophones Jelle Van Dael, Stefanie Callebaut, Lenn, Grace et Leez, et les francophones Le Manou et Mentissa. Red Sebastian a récolté 423 points sur un total de 1170.