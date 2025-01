"J'essaye de survivre": Béatrice, secrétaire médicale depuis 17 ans, risque de perdre son emploi… au profit d'une borne automatique

Partager:

Le personnel des hôpitaux du groupe Helora a manifesté ce lundi. Objectif: protester contre la suppression de 60 emplois. Le groupe est confronté à un important déficit budgétaire, comme beaucoup d'autres hôpitaux belges.

"J'essaye de survivre, mais ce n'est pas toujours facile. Je craque", témoigne Béatrice. Le poste de cette secrétaire médicale est directement visé. Elle a travaillé 17 ans pour le groupe Helora. 60 emplois sont menacés au sein du personnel administratif, à l'accueil par exemple, des bornes seront installées. "C'est complètement déshumanisant. Un patient qui vient, qui est accueilli avec un sourire de façon bienveillante, demain, il aura déjà perdu ça. Et après, en termes de qualité de soin, un médecin qui doit faire et son rôle de médecin et le rôle de la secrétaire, ça va avoir un impact sur le patient", peste Sabrina Gervasi, secrétaire régionale SETCa.

Du côté de la direction, on nous explique que le déficit est aujourd'hui trop important: "Nous n'avons pas le choix si nous voulons survivre", avance Jean-Marie Boulanger, directeur du département des soins à Jolimont et Lobbes. "Le secteur va mal" Le groupe Helora compte sept sites hospitaliers, ce qui représente 2.230 lits et 813.000 consultations annuelles. 7.000 collaborateurs et médecins y travaillent. Pourtant, le constat est sans appel. Le financement n'est plus suffisant. "Le monde hospitalier va mal. Il est sous-financé, il faut arrêter ces coupes budgétaires et il faut financer l'hôpital à la hauteur de son activité. Nous financer 70% d'un bloc opératoire qui tourne à 90%, ce n'est pas possible, ce sont des frais énormes", ajoute Jean-Marie Boulanger.