Kelly Van Petegem et Xanthe Van Driessche 7e de la deuxième manche de bob à deux

Van Petegem (23 ans) et Van Driessche (20 ans) ont signé le 7e temps sur leurs deux runs, d'abord en 53.80 secondes et puis en 53.93 pour un total de 1:47.73, soit 1.13 seconde de plus que les lauréates autrichiennes, Katrin Beierl et Isabela Indruchova. Celles-ci ont devancé les Allemandes Maureen Zimmer et Lauryn Siebert (+0.28) et les Suissesses Debora Annen et Julie Maria Leuenberger (+0.34), triomphant sur le plateau de 18 participantes.

Dimanche, c'était avec Dora De Haseleer que Kelly Van Petegem avait disputé la 1re manche du bob à deux, terminant 5e parmi les 17 compétitrices. Le tandem britannique ayant été disqualifié. La 3e manche aura lieu mercredi.