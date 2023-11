Koch, nouvelle coach des gymnastes féminines belges: "Un honneur de pouvoir les guider"

Ces derniers jours, Koch a visité le Topsporthal à Gand pour faire connaissance avec les athlètes et le personnel de haut niveau de la Gymfed. "Ils ont obtenu des résultats fantastiques lors des derniers cycles olympiques et sont extrêmement motivés pour continuer sur cette lancée", a déclaré Koch. "Je me réjouis de travailler avec toute l'équipe - les gymnastes, les entraîneurs et les experts - pour atteindre ensemble ces objectifs communs".

"Sa vision correspond parfaitement au fonctionnement de la Gymfed, où nous formons des athlètes qui sont à la fois physiquement et mentalement fortes, qui aiment leur sport et qui peuvent regarder leur période d'athlètes avec fierté et satisfaction", a souligné Ruben Neyens, le directeur du sport de haut niveau de la Gymfed. "Nous sommes donc fiers de pouvoir collaborer avec Ulla, grâce également au COIB (Comité Olympique et Interfédéral Belge) qui a agi en tant que facilitateur".