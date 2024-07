La Belgique gagne son premier match de classement chez les dames

An-Sophie Mestach (FIP 166) et Justine Pysson (FIP 398) ont battu Emily Hang (non classée) et Liis Org (FIP 567) 6-3, 6-1. Noémi Sermant (FIP 303) et Helena Wyckaert (FIP 93) ont assuré la victoire belge en se jouant 6-3, 6-2 de Elisabeth Alla (non classée) et Victoria Maria Mändma (non classée). Laura Bernard (FIP 223) et Elyne Boeykens (FIP 191) ont ponctué le succès belge en prenant la mesure 6-1, 6-3 sur Nora Leinus et Gendra Raag (non classées).

La Belgique rencontrera à présent la Finlande, victorieuse 2-1 de la Lituanie, au deuxième tour de ce tableau de classement.